Polonya sınırına Alman Patriot desteği

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, bir füzenin geçen ay Polonya'nın doğusuna düşerek 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmasının ardından Alman hükümetinin Varşova'ya Patriot teklif ettiğini hatırlattı.

Böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Blaszczak, "Bataryalar Polonya'nın doğusunda, Ukrayna sınırındaki Lublin bölgesinde konuşlandırılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Blaszczak, Polonya topraklarını vuran füzenin ülke hava sahasında sadece birkaç saniye kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle böyle bir kazayı önlemek son derece zor. Bu tür sistemler Batı Ukrayna'da konuşlandırılırsa daha etkili olur." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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