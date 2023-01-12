Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama

Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar sürüyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan raporda, yanardağda son 24 saatte 3 yeni patlama meydan geldiği aktarılarak, yanardağdan 128 kez gaz ve kül çıkışının kaydedildiği bildirildi. Raporda ayrıca, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle doğuya doğru yayıldığı bildirildi.

ÇEVRE ŞEHİRLERE KÜL YAĞDI

Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece saatlerinde yaşanan patlama sonucu çevredeki birçok şehirde kül yağışına neden oldu. Başta Puebla şehrindeki vatandaşlar sabah kalktıklarında yerde ve araçlarının üzerinde külle karşılaştı. Yanardağda son günlerde yaşanan faaliyet artışı bölge halkında paniğe yol açarken, Popocatepetl’ın hemen doğusunda yer alan Puebla Valisi Segio Salomon basına açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara seslenerek Popocatepetl Yanardağı’nın sürekli olarak izlendiğini ve şimdilik önemli bir risk görülmediğini söyleyen Vali Salomon, eyalet genelindeki sığınakların her duruma karşı hazır tutulduğunu ve acil durum önlemlerinin ise düzenli bir şekilde denetlendiğini belirtti.

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GEÇTİĞİMİZ SENE 113 PATLAMA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sene aralık ayında 36 kez patlama kaydedilen ve son günlerde hemen hemen her gün patlamaların yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda en son dün 4 patlama kaydedilmişti. Bugün meydana gelen patlamalarla birlikte yanardağda 2023 yılında şu ana kadar 17 patlama yaşandı. Popocatepetl’da geçtiğimiz sene ise 113 patlama kaydedilmişti.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.