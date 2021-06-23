Dünya Putin NATOnun Rusya sınırlarındaki askeri potansiyeli rahatsızlık verici
ASYA

Putin: NATO’nun Rusya sınırlarındaki askeri potansiyeli rahatsızlık verici

Rusya Devlet Başkanı Putin NATO'nun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Rusya’nın sınırlarında NATO’nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsız verici olduğunu belirten Putin, İttifakın gerilimi düşürme ve beklenmeyen olaylar riskini düşürme yönündeki Rusya’nın önerisini reddettiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Putin: NATO’nun Rusya sınırlarındaki askeri potansiyeli rahatsızlık verici
Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin sınırlarında NATO’nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsız verici olduğunu belirterek "Rus tarafının yapıcı ilişkilerin ve sağduyunun geliştirilmesi arzusunun en sonunda galip gelmesini umuyor." dedi.

Putin, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın açılış programına gönderdiği video mesajında, ülke yetkililerinin, barış ve güvenliği garanti altına almak ve ilgili tüm ortaklarla diyalog yürütmek için her şeyi yapacağını ifade etti.

Vladimir Putin, "Hiçbir zaman diğer ülkelere irademizi dikte etmiyoruz, siyasi ve diplomatik yöntemleri kullanarak eşit şartlarda, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katılmaya, tüm ülkelerle yaratıcı iş birliğini genişletmeye hazırız." dedi.

Rusya’nın çabalarının, riskleri azaltmayı, öngörülebilirliği sağlamayı ve silah kontrolü alanı da dahil olmak üzere diyalog ve somut anlaşmalar yoluyla farklılıkları çözmeyi amaçladığını kaydeden Putin, "Siyasi irade ve uzlaşma isteğinin olumlu sonuç verebileceğine inanıyorum. Bunun açık bir kanıtı Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) 2026’ya kadar uzatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlık verici

Rusya’nın sınırlarında NATO’nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsız verici olduğunu belirten Putin, İttifakın gerilimi düşürme ve beklenmeyen olaylar riskini düşürme yönündeki Rusya’nın önerisini reddettiğini ifade etti.

Putin, "Rus tarafının yapıcı ilişkilerin ve sağduyunun geliştirilmesi arzusunun en sonunda galip gelmesini umuyor." şeklinde konuştu.

"Küresel güvenlik için bölgesel çatışmalar çözülmeli"

Küresel güvenliği sağlamanın önemli yönünün bölgesel çatışmaların çözülmesi olduğuna dikkati çeken Putin, Rusya’nın bunu aktif şekilde teşvik ettiğini söyledi.

Suriye meselesinde Rusya’nın rolüne, Türkiye ve İran'la Astana formatı çerçevesinde siyasi ve diplomatik çalışmalara işaret eden Putin, Rusya’nın katkısıyla Dağlık Karabağ’da çatışmaların durdurulduğunu da anımsattı.

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