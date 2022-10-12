Putin üşüyen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a montunu verdi

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

'BUNLAR TUTUMU YANSITAN JESTLER'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi.