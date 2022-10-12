Dünya Putin üşüyen BAE Devlet Başkanı Al Nahyana montunu verdi
ASYA

Putin üşüyen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a montunu verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi.

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Haber Merkezi AA
Putin üşüyen BAE Devlet Başkanı Al Nahyana montunu verdi
Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği anlar yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

'BUNLAR TUTUMU YANSITAN JESTLER'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi.

  • Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
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