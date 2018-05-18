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ASYA

Putin: Yabancı ülkelerin silahlı güçleri Suriye’den çıkarılmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de Esed'le görüştü. Putin'in görüşmede Esed'e 'Yabancı ülkelerin silahlı güçlerini ülkenizden çıkarın' talimatını verdiği ifade ediliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beşşar Esed Soçi'de görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beşşar Esed Soçi'de görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beşşar Esed Soçi'de görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beşşar Esed Soçi'de görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ordusunun terörle mücadelede elde ettiği başarılar ve politik sürecin başlaması bağlamında yabancı ülkelerin silahlı güçlerinin bu ülkeden çıkarılması gerektiğini belirtti.

  • Putin, Soçi’de Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Suriye ordusunun terörle mücadeledeki önemli zaferler ve başarı ve politik sürecin daha aktif aşamaya geçişi ile ilgili olarak yabancı ülkelerin silahlı güçlerinin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke liderinin Suriye’deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktarmıştı. Buna göre Putin, Esed ile görüşmesinde, “Teröristler, Suriye’nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye’nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam’dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı” ifadelerini kullandı.

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