Dünya QAnon Şamanı suçlamaları kabul etti En az 41 ay hapis yatacak
AMERİKA

'QAnon Şamanı' suçlamaları kabul etti: En az 41 ay hapis yatacak

ABD'de ocak ayındaki Kongre binası baskınında dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti. Chansley'nin 41 ila 51 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
QAnon Şamanı suçlamaları kabul etti: En az 41 ay hapis yatacak
Jacob Chansley

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley'nin 41 ila 51 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor.

Yaklaşık 8 aydır hapishanede tutulan ve kendisini aşırı sağcı komplo teorileri hareketi "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Chansley, suçunu kabul ettikten sonra cezası belli olana kadar serbest bırakılması talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Jacob Chansley, "inancı gereği organik yiyecek yemesi" gerektiği talebinin ardından Virginia’daki bir hapishaneye transfer edilmiş, daha sonra da hücre hapsinin akıl sağlığını etkilediği gerekçesiyle Colarado'da bir hapishaneye gönderilmişti.

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Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ''tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta Washington'a gelmesi'' talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, Chansley'i isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti.

Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip Senato kürsüsüne oturmuştu.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

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