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Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin ABD'den açıklama: Gelişmeleri takip ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de bulunduğu helikopter hava şartları nedeniyle sert iniş yaptı. İran'ı alarma geçiren olaya ilişkin ise ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

19:15 - 19/05/2024 Pazar
AA
ABD, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.
ABD, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.

İran'daki helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurgulamıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.



#İbrahim Reisi
#ABD Dışişleri Bakanlığı
#helikopter kazası
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