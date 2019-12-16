Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi: Mehmetçiğin darbesi ile yarım kalan tüneller görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.

Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/QjSnT61h4k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2019

DHA Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n

DHA Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n

DHA Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n