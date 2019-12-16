Dünya Resulaynda terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi Mehmetçiğin darbesi ile yarım kalan tüneller görüntülendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi: Mehmetçiğin darbesi ile yarım kalan tüneller görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin köstek gibi tüneller kazarak milletin canına ve malına kastettiği Resulayn'da alan temizliği yapan Mehmetçik terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi. Tünellerin metrelerce betonlardan oluşturulduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.

DHA
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n

DHA
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n

DHA
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n

DHA
Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller.n
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