Dünya Romanya Savunma Bakanı Dincu istifa ettiğini duyurdu
AVRUPA

Romanya Savunma Bakanı Dincu istifa ettiğini duyurdu

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile işbirliği yapamadıkları gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Romanya Savunma Bakanı Dincu istifa ettiğini duyurdu
Vasile Dincu

Romanya’dan istifa haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna’nın savaşı sona erdirmek için tek çaresinin Rusya ile müzakere yapmak olduğunu söyleyen Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu istifa etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile işbirliği yapamadıklarını söyleyen Dincu, "Komuta zincirleri kararlarına, programlarına zarar vermemek ve bakanlık ile ordu için gerekli olan projeleri engellememek için görevden ayrılmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Dincu, bu ay başında yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelerde güvenlik garantisine sahip olması ve barışın sağlanması için uluslararası müttefiklere ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Yaklaşık 2.65 milyon Ukraynalı, 8 aydır süren savaş nedeniyle Romanya üzerinden Avrupa’ya geçmişti.

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FOTOĞRAF 6
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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Yüzen tarih İstanbul'da 
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