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Romanya’da bir petrol rafinerisinde patlama gerçekleşti: Patlamada 2 kişi yaralandı

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan en büyük petrol rafinesinde (Petromidia) patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna ise patlamanın çevre üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Romanya’da bir petrol rafinerisinde patlama gerçekleşti: Patlamada 2 kişi yaralandı
Patlama anı

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 2 ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından rafinerinde yangın çıktı. Yakınlardaki sahil beldesi Mamaia’dan kaydedilen görüntülerde ise rafineriden yoğun duman yükseldiği görüldü.

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Adı açıklanmayan bir yetkili yaptığı açıklamada, ham petrol rafinerisi Petromidia’da meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların vücutlarında yanıklar bulunduğu aktarıldı. Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna ise patlamanın çevre üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini ifade etti.

  • Devlete ait Petromidia, Romanya’nın en büyük rafinerisi.

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