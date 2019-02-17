Dünya Ruhani İran ABD ve müttefiklerinin baskıları karşısında pes etmeyecek
ORTADOĞU

Ruhani: İran ABD ve müttefiklerinin baskıları karşısında pes etmeyecek

İran'ın güneyinde halka hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD ve müttefiklerinin baskılarına karşı pes etmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Ruhani, &quot;İran, ABD ve müttefiklerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz&quot; ifadelerini kullandı.
Ruhani, "İran, ABD ve müttefiklerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ın Orta Doğu’da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

  • İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Ruhani, “İran, Orta Doğu’da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor” dedi.

ABD’nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD ve İsrail’in baskısına boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

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