Rum kesiminde Abdülhamid Han korkusu: Alelacele toplandılar

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi olarak denizlerdeki yerini alan Abdulhamid Han, Mersin'in Taşucu Limanı'nda görev emri bekliyor. Ekipmanlar gemiye yerleştirilirken, Güney Kıbrıs Rum kesimine endişeli bir hava hakim olmaya başladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığı ortaya çıktı.

"Türkiye 6'ncı bölgeye girecek" endişesi

Doğu Akdeniz'de 6'ncı ve 11'inci sahalarda Fransız Total ve İtalyan Eni şirketleri eşit yüzdelere sahip. 6'ncı bölgenin bir kısmı, Türk kıta sahanlığı içinde kalıyor.

Brüksel'de tüm çabalarına rağmen, Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yönelik yaptırım uygulamasını sağlayamayan Anastasiadis'in, söz konusu toplantıda yetkililerle, Türkiye'nin 6'ncı sahaya gireceğine ilişkin öngörüsünü paylaştığı belirtildi.

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Tek taraflı ruhsat sahası ilan ettiler

Öte yandan GKRY, tek taraflı ilan ettiği 6 numaralı ruhsat sahasında doğalgaz arama çalışmalarına başladı.

Doğu Akdeniz ve Ada'daki gerginliği tırmandırmaya çalışan GKRY'ye tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada, Rum kesiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB)e başlayan sondaj çalışmaları kınandı.

Abdulhamid Han gemisinin özellikleri

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

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AA'nın aktardığına göre, çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

Rum tarafının tek taraflı adımları

Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs çevresinde yürütülen petrol ve doğal gaz aramalarıyla belirli bölgelerdeki kaynak keşifleri, Akdeniz'e komşu ülkelerin enerji arz güvenliğini yakından ilgilendiriyor.

GKRY, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Ada'nın tek otoritesi gibi davranarak Doğu Akdeniz'de 13 parselden oluşan sözde MEB ilan etti.

Rum kesimi, bu sözde MEB sahaları için Eni, Total, Amerikan ExxonMobil gibi uluslararası enerji firmalarına hidrokarbon arama ve çıkarma ruhsatları verdi. Bu da Türkiye ve KKTC ile olan gerginliği artırdı.

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