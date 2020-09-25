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Dünya Rus askeri heyeti PYDli teröristlere plaket verdi
ORTADOĞU

Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi!

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve örgüt üyelerine plaket verdi. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü. ABD'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PYD'li teröristlere verilen plaket.
PYD'li teröristlere verilen plaket.

Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek PYD'li teröristlere plaket verdi.

PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.

  • Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile 'devletçik' kurma planı suya düşen PYD, Rusya ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmişti.

ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalini hesap eden örgüt, bir taraftan Suriye rejimi diğer taraftan da Rusya ile faaliyetlerini arttırıyor.

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