Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi!

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Birazdan şehrimizin Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek" dedi.