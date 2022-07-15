Dünya Rus füzeleri sivilleri vurdu 22 ölü 100 yaralı
AVRUPA

Rus füzeleri sivilleri vurdu: 22 ölü 100 yaralı

Rusya, Ukrayna’daki sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Ülkenin batısındaki Vinnytsia şehri son hedef oldu. Dün Vinnytsia şehir merkezine Karadeniz’deki bir Rus denizaltısından 3 Kalibr seyir füzesi atıldı. Kalabalık bir iş merkezinin de vurulduğu saldırıda 3’ü çocuk en az 22 sivil can verdi. Saldırıda 100’den fazla kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus füzeleri sivilleri vurdu: 22 ölü 100 yaralı
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

Rus ordusunun Ukrayna’nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini 3 füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, saldırının, Rus ordusuna ait Karadeniz’deki bir denizaltıdan fırlatılan 3 Kalibr seyir füzesi ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırı sonucu kent merkezinde 55 binanın hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek, “Bu açıkça terör eylemi değil de nedir?” ifadesini kullandı.

Rus ordusu sivilleri hedef aldı: Yüzlerce kişinin saklandığı tiyatro salonu bombalandı
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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından 22. günde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. İki tarafından askeri kayıplar verdiği savaşta çocuklar da dahil olmak üzerek çok sayıda sivil şimdiye kadar hayatını kaybetti.
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Savaşın çirkin yüzü bu kez kendini Mariupol şehrinde gösterdi. Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
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Açıklamada, \"Uçak, yüzlerce Mariupollu sivilin saklandığı binaya bomba attı. Şehirde yerleşim bölgelerinin bombardımanı devam ettiği için bu korkunç ve insanlık dışı eylemin sonucunu henüz değerlendirmek mümkün değil. Drama Tiyatrosu'nun orta kısmı çöktü ve enkaz, binada bulunan bomba sığınağının girişini engelledi. Mağdurlara ilişkin bilgiler belirleniyor\" ifadesi kullanıldı.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendirdi.
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Kuleba, \"Mariupol'da bir başka korkunç savaş suçu. Yüzlerce masum sivilin saklandığı Drama Tiyatrosu'na Rusya'nın kitlesel saldırısı. Bina şimdi tamamen harap durumda. Ruslar bunun sivil bir sığınak olduğunu biliyor olmalılar. Mariupol'u kurtarın. Rus savaş suçlularını durdurun.\" ifadesini kullandı.
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu da duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu da duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
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Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, \"Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor.\" bilgisini paylaştı.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını bildirdi.
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Mariupol'daki savaştan kaçarak Zaporijya bölgesine giden tahliye konvoyuna çok namlulu roketatar sisteminden ateş açtığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.
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Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Rus ordusu sivilleri hedef aldı: Yüzlerce kişinin saklandığı tiyatro salonu bombalandı
Ukrayna'nın Mariupol şehrinden kötü haber geldi. Ajansların "acil" koduyla geçtiği bilgilere göre Rusya ordusuna ait savaş uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı. Saldırı sonrası sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binası enkaz döndü. Korkunç saldırıda ölü sayısına ilişkin henüz açıklama yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı son sürat devam ediyor.
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Savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine yönelik birçok görüntü ve haber geliyor.
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Ukrayna'da ortaya yeni çıkan yeni bir videoda Rus askerlerinin sivilleri sırtından vurarak öldürdüğü görüldü.
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Kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan görüntüler sosyal medyada da viral oldu.
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Söz konusu görüntülerde iki Rus askerle konuşan Ukraynalı siviller, yollarına devam ederken bir anda Rus askerlerin silahlı saldırısına uğruyor.
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Öldürülenlerden birinin Rus askerleri tarafından yağmalanan bir otomobil galerisi sahibi olduğu belirtildi.
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CNN International'de yer alan habere göre, ailesi kurbanın isminin açıklanmasını istemedi.
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Öldürülen diğer kişinin ise 68 yaşındaki Leonid Oleksiyoviç Plyats olduğu ve onun da galeride güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.
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Plyats'ın vurulduktan sonra yardım çağırmak için ofisine kadar süründüğü ancak kan kaybından hayatını kaybettiği açıklandı.
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Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki E40 karayolu üzerinde bulunan Camper Group isimli showroomda gerçekleşti.
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Öte yandan Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin’in yargılanmasına başlanacağını duyurdu.
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Shishimarin, Ukrayna’da sivil ölümler nedeniyle yargılanan ilk Rus asker olacak.
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Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.
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Rus askerin 28 Şubat'ta Sumi bölgesindeki Chupakhivka köyünde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde olan silahsız 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü iddia ediliyor.<br><br>Savcılar, Shishimarin da aralarında bulunduğu Rus askerlerinin olay günü tekerlekleri patlamış çalıntı bir otomobille köye girdiği belirtilerek, yolda telefonla konuşan yaşlı adamı gördüklerini ve kendilerini Ukrayna ordusuna ihbar etmemesi için Shishimarin arabanın camından Kalaşnikof tüfeğiyle yaşlı adamın kafasına birkaç el ateş ettiğini öne sürdü.
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken bölgeden gelen son görüntüler Rus askerlerinin sivil katliamı yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerde bir grup Rus askerinin iki savunmasız Ukraynalı sivili vurarak öldürüp işyerlerini yağmaladığı görüldü.

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