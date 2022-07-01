Dünya Rus güçleri Odessaya füzeli saldırı düzenledi
AVRUPA

Rus güçleri Odessa'ya füzeli saldırı düzenledi

Ukrayna’nın Odessa bölgesine Rus ordusunca düzenlenen iki füze saldırısı sonucunda 18 kişinin öldüğü, 38 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Rus güçleri Odessaya füzeli saldırı düzenledi
​Rus güçleri Odessa'ya füzeli saldırı düzenledi.

Ukrayna'nın Odessa kenti, Rusya ordusunun saldırısıyla sarsıldı.

Karadeniz kıyısındaki liman şehrine iki füzeli saldırı düzenlendi.

18 ÖLÜ 38 YARALI

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Sözcüsü Sergey Bratçuk, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus ordusunun bu saldırılarında, bir roketin insanların yaşadığı bir apartmana isabet etmesi sonucunda 14 can kaybının yaşandığı, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÖLENLERDEN BİRİ ÇOCUK

Bratçuk, diğer bir roketin kentteki tatil tesisine isabet etmesi sonucunda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukraynalı yetkili, saldırının meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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