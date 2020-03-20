Rus siyasetinde ikinci Putin ismi: Parti kuracağını açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi gibi eski istihbaratçı kuzeni Roman Putin ülkede siyasi parti kuracağını açıkladı. Bu kararı ile ilgili kuzeni olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmediğini belirten Roman Putin, “Ülkemizde böylesi bir eylem için hiçbir onaya gerek olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 14:56 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 15:03 AA