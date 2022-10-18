Rusya iddiaları görevinden etti

Almanya Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm görevinden alındı.
Ülkenin İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rus bağlantıları nedeniyle böyle bir karara imza attı.
Faeser, Rus istihbaratıyla ilişkili bir dernekle bağlantıları olduğu iddialarının ardından BSI Başkanı Arne Schönbohm’un görevine son verdi.
Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarıldı.
Güveni etkileyen gelişme
İddiaların, Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.
Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.