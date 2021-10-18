Dünya Rusya NATOdaki misyonunu askıya aldı
ASYA

Rusya NATO'daki misyonunu askıya aldı

Rusya NATO'daki misyonunu askıya aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "NATO'daki misyonumuzu 1 Kasım itibariyle askıya alacağız. Gerekirse Brüksel Büyükelçiliğimiz üzerinden irtibata geçebilirler" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya NATOdaki misyonunu askıya aldı
Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.

ASKERİ MİSYON DA SON BULACAK

Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.

"BRÜKSEL'DEKİ BÜYÜKELÇİLİKLE İRTİBAT KURULABİLİR"

Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.

LAVROV AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı:

“NATO’nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz’in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım’da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO’nun Moskova’daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım’da geri çekilecek. Üçüncü olaraksa, NATO’nun Moskova’daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO’nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika’daki büyükelçimize başvurabilir.”

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