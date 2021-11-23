Dünya Rusyada feci olay Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
ASYA

Rusya'da feci olay: Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı

Rusya’da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan kadının gözünü kaybettiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyada feci olay: Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı
Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Krasnodar kentinde evli bir çift arasında tartışma çıktı. Sarhoş olduğu öğrenilen koca, tartışmanın dozu artınca mutfağa gidip çekmeceden büyük bir bıçak aldı. 60 yaşındaki eşi Larisa’nın üzerine yürüyen sarhoş adam karısının gözüne bıçak sapladı. Komşuları tarafından çığlıkların duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Saldırgan koca polisler tarafından karakola götürüldü. Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kadın gözünü kaybetti


Bilinci yerinde olan kadın ameliyata alındı. Doktorların uzun süren çabasıyla kadının gözüne saplanan bıçak çıkarıldı. Bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi. Talihsiz kadın bıçağın saplandığı gözünü kaybetti.

Krasnodar savcılığı dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatırken gözaltında tutulan kocanın da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

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