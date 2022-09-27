Rusya’da okula silahlı saldırı: 7’si öğrenci 15 kişi öldü

Rusya'nın orta kesiminde yer alan İjevsk kentinde okula giren silahlı bir kişi, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 15 kişiyi öldürdü. Valilik ve polis kaynakları saldırıda çoğunluğu öğrenci 24 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan, 11'i öğrenci, 2'si güvenlik görevlisi ve 2'si öğretmen en az 15 kişiyi öldürdü. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi. Saldırganın intihar ettiği belirtildi.

OKULA SALDIRI İLK KEZ OLMUYOR

Rusya, son yıllarda birkaç büyük okul saldırısına tanık oldu. Mayıs 2021’de Kazan şehrinde silahlı bir genç yedi çocuğu ve iki yetişkini öldürdü. Nisan 2022’de silahlı bir adam, intihar etmeden önce orta Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokulunda iki çocuğu ve bir öğretmeni öldürdü.

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Eyalet yetkililerine göre saldırgan üzerinde Nazi sembolleri olan bir tişört giyiyordu. Öte yandan saldırı anında okulda eğitim gören 982 öğrenci ve 80 öğretmen ile çalışan olduğu belirtildi.