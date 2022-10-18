Rusya'da savaş uçağının düşmesi sonucu ölü sayısı 13'e çıktı

Rus askeri: İşe yaramaz yelek ve kasklarla bizi cepheye gönderiyorlar

Rusya'da seferberlik ile askere alınan bir Rus, Airsoft oyununda kullanılan yeleklerle cepheye gönderildiklerini söyledi. Ukrayna'ya gitmeden önce dağıtılan malzemeler hakkında konuşan Rus askeri, “Bizi bu işe yaramaz parçalarla Ukrayna'ya konuşlandırmaya çalışıyorlar. Tam bir geçit töreni, kimse gerçeği göstermiyor” dedi.

