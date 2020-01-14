Rusya'dan ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama: İki ülke kavgasında taraf olmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasında devam eden gerilimde taraf olmayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Hint Okyanusu çevresindeki askeri, stratejik ve ekonomik hamleleri eleştirerek, ABD’nin bu tavırlarının Hint Okyanusu çevresinde istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

İran, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısında bulunmuştu.



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Rusya’nın gerilimin azaltılması yolunda çaba sarf etmeye hazır olduğunu söyleyen Lavrov, “Eğer her iki taraf bunu kabul ederse gerilimin azaltılması ve ABD-İran arasında temasların başlatılması için hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD, İran generali Kasım Süleymani'yi füze saldırısıyla öldürmüş, son zamanlarda iki ülkenin arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Rusya’nın Basra Körfezi’nde gerilimin tırmanmasına karşı olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasında devam eden gerilimde taraf olmayacağını kaydetti.