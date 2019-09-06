Rusya'dan Google ve Facebook'a siyasi reklam uyarısı Rusya'dan Google ve Facebook'a siyasi reklam uyarısı Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Moskova dahil bazı bölgelerinde hafta sonu düzenlenecek seçimlere ilişkin Facebook ve bağlı şirketi Instagram ile Google ve bağlı şirketi YouTube’a yönelik uyarı yapıldığı belirtildi. Seçim günlerinde siyasi reklamlara izin vermemesi konusunda söz konusu şirketlerin uyarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uyarılara uyulmaması, seçimlere müdahale ve iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi 06 Eylül 2019, 18:48 Son Güncelleme: 06 Eylül 2019, 18:50 AA