Dünya Rusyadan Güney Koreye yanıt Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı
ASYA

Rusya'dan Güney Kore'ye yanıt: Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı

Rusya'dan Güney Kore'ye yanıt: Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı" ifadesini kullandı. Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait askeri uçak.
Hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait askeri uçak.

Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.

  • Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Tu-95 tipi savaş uçağının, Japon Denizi üzerindeki tarafsız bölgede planlı uçuş yaptığı bildirildi.

Rus uçaklarının uluslararası kurallar çerçevesinde rotalarında hareket ettiği öne sürülen açıklamada, "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı." ifadeleri yer aldı.

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi
DÜNYA
Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi
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