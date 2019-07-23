Rusya'dan Güney Kore'ye yanıt: Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı

Ekonomi

CPM Yazılım 'Eğitim İçin Her Şey' projesine hız kesmeden devam ediyor

CPM Yazılım Haziran 2016’da başladığı “Eğitim İçin Her Şey” projesi için ikinci büyük adımını atıyor. Şirket, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ihtiyaç sahibi okul ve öğrencileri kapsayan projedeki ilk beş yıllık hedefini üç yılda tamamladıktan sonra hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “2023 yılına kadar 600 okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve 250 bin öğrencinin hayallerine dokunmak için hazırız.” diyor.