Rusya'nın Hmeymim üssünde 7 savaş uçağı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e 31 Aralık günü havan toplarıyla düzenlendiği saldırıda 7 savaş uçağının yok edildiğini bildirildi.

'Hmeymim ateş altında' başlığıyla verdiği haberinde, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e 31 Aralık günü havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 7 savaş uçağının yok edildiğini yazdı.

Rus Kommersant gazetesinin iki askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki iki yıllık operasyonları boyunca karşılaştığı en ciddi saldırı olan olayda 7 savaş uçağı yok edildi. (Dört Su-24, iki Su-35S, bir An-72)

Gazete olayda ondan fazla askerin yaralanmış olabileceği belirtildi. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 savaş uçağının yanı sıra bir mühimmat deposunun da havaya uçurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak olayda iki Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Teknik nedenlerle düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün bölgede Mi-24 tipi bir helikopterin düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini dört gün gecikmeyle açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında helikopterin teknik nedenlerle düştüğü belirtilmişti.

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Saldırının hangi gruplar tarafından yapıldığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.