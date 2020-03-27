Dünya Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa Alman ordusundan yardım bekliyor
AVRUPA

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa Alman ordusundan yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelen Fransa Alman ordusundan yardım istedi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin bin 696'a , vaka sayısının ise 29 bin 155'e yükseldiği Fransa'da, hasta sevkiyatı için Alman helikopterlerine ihtiyaç duyulduğu ve Alman ordusundan yardım istendiği belirtildi.

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Fransa hastaların sevkiyatı için Alman ordusundan yardım talep etti.
Fransa hastaların sevkiyatı için Alman ordusundan yardım talep etti.

Der Spiegel'in haberine göre Koornavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek yükseldiği Fransa'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Ülke askeri ve sağlık personelinin yetersiz kalması sonucu Alman ordusundan yardım istedi.

Habere göre koronavirüs hastalarının ülkenin diğer bölgelerine gönderilmesi ve sağlık personeline yardım gibi konularda ek askeri yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan Almanya'nın Fransa ve İtalya'dan hasta kabul ettiği ve bazı koronavirüs hastalarının Almanya'da daha önce getirilmiş olduğu ifade ediliyor.

Koronavrüs kaynaklı ölümlerin sayısı İtalya'da 10 bine yaklaşırken Fransa'da bin 696 Almanya'da ise 267'ye ulaştı.

World Meters'ın son verilerine göre dünya genelinde son olarak 463 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi de hayatını kaybetti.

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