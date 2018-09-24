'Saldırıyı yapanlar Suudi Arabistan, BAE ve ABD'

İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:22 İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran yönetimi, saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD'yi suçladı.



Hamaney, "Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir. Şiddetle cezalandırılacaklar" dedi.