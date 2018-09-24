Dünya Saldırıyı yapanlar Suudi Arabistan, BAE ve ABD
ASYA

'Saldırıyı yapanlar Suudi Arabistan, BAE ve ABD'

Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından konuşan İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Diğer
İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney
İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney

İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" ifadelerini kullandı.

İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları
OYNAT 01:22
İran'da askeri geçit sırasında dehşet anları
İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İran yönetimi, saldırılardan Suudi Arabistan ve ABD'yi suçladı.
YORUM YAP

Hamaney, "Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir. Şiddetle cezalandırılacaklar" dedi.

İran'da askeri törene terör saldırısı: 25 ölü
DÜNYA
İran'da askeri törene terör saldırısı: 25 ölü

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.