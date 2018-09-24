'Saldırıyı yapanlar Suudi Arabistan, BAE ve ABD'

Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından konuşan İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" şeklinde konuştu.
İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" ifadelerini kullandı.
Hamaney, "Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir. Şiddetle cezalandırılacaklar" dedi.