Salmonella hastalığı tavukları vurdu: Ürünler raflardan kaldırılıyor

Online perakende devi Amazon, Aldi ve Tesco gibi süpermarketler salmonella ile zarar görebilecekleri korkusuyla düzinelerce tavuk ürününü geri göndermeye başladı.

Pret A Manger ayrıca tavuk içeren tüm ürünleri raflarından geri çekerken, Aldi ve Sainsbury's gibi süpermarketler sandviç, dürüm ve diğer tavuk ürünlerini kaldırdı.

Waitrose, Marks ve Spencer da salmonella korkuları üzerine tavuk ürünlerini kaldırmaya başladılar. Tesco, bazı tavuk ürünlerini salmonella endişeleri nedeniyle geri çağıran en son perakendeci oldu.

Pret A Manger, "ihtiyati" bir önlem olarak tüm tavuk ürünlerini raflardan geri çekti.