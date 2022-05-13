Dünya Salmonella hastalığı tavukları vurdu Ürünler raflardan kaldırılıyor
AVRUPA

Salmonella hastalığı tavukları vurdu: Ürünler raflardan kaldırılıyor

İngiltere'de onlarca tavuk ürününü etkileyen gıda zehirlenmesi salgını nedeniyle süpermarketler ve kafeler tavuk ürünlerini raflarından çekmeye ve tüketicileri belirli tavuk ürünlerini yememeye çağırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salmonella hastalığı tavukları vurdu: Ürünler raflardan kaldırılıyor
Salmonella hastalığı İngiltere'de tavuk ürünleri satan birçok perakende merkezini etkiledi

Online perakende devi Amazon, Aldi ve Tesco gibi süpermarketler salmonella ile zarar görebilecekleri korkusuyla düzinelerce tavuk ürününü geri göndermeye başladı.

Pret A Manger ayrıca tavuk içeren tüm ürünleri raflarından geri çekerken, Aldi ve Sainsbury's gibi süpermarketler sandviç, dürüm ve diğer tavuk ürünlerini kaldırdı.

Waitrose, Marks ve Spencer da salmonella korkuları üzerine tavuk ürünlerini kaldırmaya başladılar. Tesco, bazı tavuk ürünlerini salmonella endişeleri nedeniyle geri çağıran en son perakendeci oldu.

Pret A Manger, "ihtiyati" bir önlem olarak tüm tavuk ürünlerini raflardan geri çekti.

  • Pret A Manger sözcüsü şunları söyledi: "Tedarikçilerimizden birinde olası bir gıda güvenliği riski nedeniyle bir önlem olarak menümüzdeki tavuk ürünlerinin çoğunu geçici olarak kaldırdık. Bunları yakında mağazalara geri getirmeyi umuyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." dedi.
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