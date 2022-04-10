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Dünya Savaşın başından beri bir ilk Avusturya Başbakanı Nehammer Rusyada Putin ile görüşecek
AVRUPA

Savaşın başından beri bir ilk: Avusturya Başbakanı Nehammer Rusya'da Putin ile görüşecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek. Nehammer, savaşın başından bu yana Rusya lideriyle yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak. Öte yandan Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak görüşmeden haberdar etti.

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Haber Merkezi AA
Savaşın başından beri bir ilk: Avusturya Başbakanı Nehammer Rusyada Putin ile görüşecek
​​Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ve Rusya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

  • Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyuran Başbakan Nehammer, Avusturya’nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak Rusya’nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna’nın yanında "net bir duruşa sahip" olduklarını ifade etti.

Nehammer, "(Savaş) durmak zorunda. İnsani koridorun oluşturulması, savaş suçunun aydınlatılması için ateş kese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bilgilendirildi

Yarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de görüşmeden haberdar edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Putin'le ilk yüz yüze görüşme

  • Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.

Başbakan Nehammer, dün Ukrayna'da Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüşmüştü.

Nehammer, Avusturya'nın bu ülkeye olan desteğini bir kez daha yinelemiş ve "işlenen savaş suçlarının göz ardı" edilemeyeceğini söylemişti.

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