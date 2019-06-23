Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Savaşlar uzaya taşınacak
AVRUPA

Savaşlar uzaya taşınacak

NATO’nun, hava, kara ve denizin ardından uzayı da savaş alanı olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. Aralık ayında Londra’daki zirvede alınacak kararın, yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO uzmanlarına göre yakın gelecekte uzayı kontrol eden dünyada olası kara, hava ve deniz savaşlarında da daha etkin konuma gelecek.
NATO uzmanlarına göre yakın gelecekte uzayı kontrol eden dünyada olası kara, hava ve deniz savaşlarında da daha etkin konuma gelecek.

LONDRA’DA AÇIKLANACAK

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO), yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. Reuters’ın 4 üst düzey NATO diplomatına dayandırdığı haberine göre, konu ile ilgili karar 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak. Yeni konseptin kabul edilmesiyle savaşların kara, deniz ve hava dışında uzaya da taşınabileceği düşüncesi resmen kabul görmüş olacak.

“FAYDALI MÜTTEFİK”

Donald Trump

NATO kaynakları uzayın savaş bölgesi ilan edilmesinin, ittifakın uzay silahlarıyla, düşmanın uydularını, füze ve hava savunmasını imha edip edemeyeceği konusundaki tartışmanın da başlayacağına dikkat çekiyor. Avrupalı diplomatlara göre, NATO’nun uzayı savaş bölgesi ilan etmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in giderek artan askeri gücüne karşı ittifakı faydalı bir müttefik olarak görmesine imkan sağlayacak.

  • ‘Dünyadaki savaş uzayda kazanılacak’
  • Jamie Shea
  • Uzaydaki uyduların yüzde 65’inin NATO üyesi ülkelere ait olduğunu belirten uzmanlar, bununla birlikte Rusya ve Çin’in uzayda giderek artan askeri amaçlı uydu faaliyetlerine dikkati çekiyor. Eski NATO yetkilisi Jamie Shea, “Uzaya özel silahlara sahip olabilirsiniz ancak kim uzayı kontrol ederse aynı zamanda karada, denizde ve havada olup bitenleri de kontrol eder. Uzayı kontrol edemezseniz diğer alanları da kontrol edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
DÜNYA
AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Bitliste terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İrana hem tehdit hem davet

İran'a hem tehdit hem davet

​Trump'ın dış politikadaki ilginç çıkışları sürüyor.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
ABD'ye sert tepki

ABD'ye sert tepki

"​Bu ifadeler, 15 Temmuz darbe girişimine destek anlamına gelir"
İstanbul seçimi<br>'bağımsızlık mücadelesi'

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

​Kent genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Gözünü Sokotra Adası'na dikti

Gözünü Sokotra Adası'na dikti

​Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Oğlunu boğan<br>babaya tahliye

Oğlunu boğan
babaya tahliye

​4 yaşındaki Efe arabada vahşice öldürülmüştü.
Bu görüntüler<br>yürekleri ısıttı

Bu görüntüler
yürekleri ısıttı

​Patisinden yaralanan köpek eczacıdan yardım istedi.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyet'ten<br>ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.