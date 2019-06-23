Savaşlar uzaya taşınacak

NATO uzmanlarına göre yakın gelecekte uzayı kontrol eden dünyada olası kara, hava ve deniz savaşlarında da daha etkin konuma gelecek.

LONDRA’DA AÇIKLANACAK

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO), yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi. Reuters’ın 4 üst düzey NATO diplomatına dayandırdığı haberine göre, konu ile ilgili karar 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak. Yeni konseptin kabul edilmesiyle savaşların kara, deniz ve hava dışında uzaya da taşınabileceği düşüncesi resmen kabul görmüş olacak.

“FAYDALI MÜTTEFİK”

Donald Trump

NATO kaynakları uzayın savaş bölgesi ilan edilmesinin, ittifakın uzay silahlarıyla, düşmanın uydularını, füze ve hava savunmasını imha edip edemeyeceği konusundaki tartışmanın da başlayacağına dikkat çekiyor. Avrupalı diplomatlara göre, NATO’nun uzayı savaş bölgesi ilan etmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in giderek artan askeri gücüne karşı ittifakı faydalı bir müttefik olarak görmesine imkan sağlayacak.

‘Dünyadaki savaş uzayda kazanılacak’

Jamie Shea

Uzaydaki uyduların yüzde 65’inin NATO üyesi ülkelere ait olduğunu belirten uzmanlar, bununla birlikte Rusya ve Çin’in uzayda giderek artan askeri amaçlı uydu faaliyetlerine dikkati çekiyor. Eski NATO yetkilisi Jamie Shea, “Uzaya özel silahlara sahip olabilirsiniz ancak kim uzayı kontrol ederse aynı zamanda karada, denizde ve havada olup bitenleri de kontrol eder. Uzayı kontrol edemezseniz diğer alanları da kontrol edemezsiniz” ifadelerini kullandı.