Dünya Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü
AVRUPA

Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’nda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü
​Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’nda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bakan Akar, Panagiotopoulos ile de bir araya geldi. Toplantının ikinci günü gerçekleştirilen Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Akar, ardından Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi. Daha sonra Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleştiren Akar, ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü. Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi. Akar’a Türkiye’ye tahıl koridoru ve esir değişimindeki gayretleri için mevkidaşları teşekkür etti.

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