Dünya Seyahatlerin kısıtlandığı ABDde iç hat yoğunluğu 7 saat kuyrukta beklediler
AMERİKA

Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu: 7 saat kuyrukta beklediler

Avrupa'ya seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hatlarda yaşanan trafik nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. Ülkede iç hatlarda da çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği yorumları üzerine insanlar havalimanlarına akın etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
ABD'de iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği söylentileri üzerine havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.
ABD'de iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği söylentileri üzerine havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Koronavirüsten ölenlerin 59'a çıktığı ve Avrupa'ya seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hatlar arasındaki trafik havaalanlarındaki yoğunluğu artırdı. Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.

Yolcular havaalanlarında sağlık taraması kuyruğunda 7 saat bekledi. Ülkede iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği konuşuluyor.

ABD'de Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

En çok vaka Washington'da

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.

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