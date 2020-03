Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu: 7 saat kuyrukta beklediler

Koronavirüsten ölenlerin 59'a çıktığı ve Avrupa'ya seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hatlar arasındaki trafik havaalanlarındaki yoğunluğu artırdı. Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.

This is what travel restrictions can do: create situations perfect for super-spreading events. https://t.co/ROwzfsCpoj — Dr. Seema Yasmin (@DoctorYasmin) March 15, 2020

Yolcular havaalanlarında sağlık taraması kuyruğunda 7 saat bekledi. Ülkede iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği konuşuluyor.

Social distancing?https://t.co/vKYZ6NKhe2 — Keith Boykin (@keithboykin) March 15, 2020

ABD'de Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

this is the scene from JFK, Dulles, O'Hare & DFW airports right now. pic.twitter.com/7xj8TfxrL8 — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) March 15, 2020

This is customs at DFW. Current wait time over 3 hours.

Coughing and sneezing... pic.twitter.com/TyFeYthKUG — Jeffrey Barnett (@holajefe) March 14, 2020

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 15, 2020

En çok vaka Washington'da

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

REKLAM

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.