Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu: 7 saat kuyrukta beklediler

Koronavirüsten ölenlerin 59'a çıktığı ve Avrupa'ya seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hatlar arasındaki trafik havaalanlarındaki yoğunluğu artırdı. Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.
This is what travel restrictions can do: create situations perfect for super-spreading events. https://t.co/ROwzfsCpoj
This is what travel restrictions can do: create situations perfect for super-spreading events. https://t.co/ROwzfsCpoj— Dr. Seema Yasmin (@DoctorYasmin) March 15, 2020
Yolcular havaalanlarında sağlık taraması kuyruğunda 7 saat bekledi. Ülkede iç hatlarda da kısıtlamaya gidilebileceği konuşuluyor.
Social distancing?https://t.co/vKYZ6NKhe2
Social distancing?https://t.co/vKYZ6NKhe2— Keith Boykin (@keithboykin) March 15, 2020
ABD'de Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.
this is the scene from JFK, Dulles, O'Hare & DFW airports right now. pic.twitter.com/7xj8TfxrL8
this is the scene from JFK, Dulles, O'Hare & DFW airports right now. pic.twitter.com/7xj8TfxrL8— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) March 15, 2020
This is customs at DFW. Current wait time over 3 hours.
Coughing and sneezing... pic.twitter.com/TyFeYthKUG
This is customs at DFW. Current wait time over 3 hours.
Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.
Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp
Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp— Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 15, 2020
En çok vaka Washington'da
Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.
ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.
Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.
ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.
Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.