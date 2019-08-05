Dünya Sibiryadaki büyük yangının nedeni belli oldu
AVRUPA

Sibirya'daki büyük yangının nedeni belli oldu

Sibirya'daki büyük yangının nedeni belli oldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınların tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.

  • Açıklamada, yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınlarında toplam alanın yüzde 25'inin söndürüldüğü kaydedildi.
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