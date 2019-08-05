Sibirya'daki büyük yangının nedeni belli oldu Sibirya'daki büyük yangının nedeni belli oldu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2019, 19:01 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019, 19:03 AA