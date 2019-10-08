Sınıra zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Dünya

Kurtulmuş: Hedefimiz evimizin dibindeki yangını söndürmek Suriye halkını barışa kavuşturmak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, gerek Suriye'nin kuzeyi gerek Fırat'ın doğusu gerek batısıyla ilgili görüşlerinin başından beri açık ve net olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Biz hemen evimizin kapısının dibindeki yangını söndürmeye ve o yangından etkilenmemeye gayret ediyoruz. Bölge halklarına da barış ve huzur getirecek bir operasyon hedefi içerisindeyiz" diye konuştu.