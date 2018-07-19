Sıra dışı bir hidayet öyküsü

Kendi ifadesiyle, hiç beklemedeği bir zamanda, hâlihazırda tanıdığını sandığı bir din ile yeninden tanışmış ve hidayate ermiş bir isim Ahmed Maeno. Müslüman olduktan sonra Osaka Universitesi, “Yabancı Diller ve Kültürler” bölümünü bitirip, İslami ilimler tahsili için Şam’a gider. Şu anda, aktif olarak Nagoya Camii’nde, farklı yaş gruplarına çeşitli seviyelerde dersler vermekte, İslam’ı anlatmak için çeşitli seminer ve konferanslara katılmaktadır. Geçimini Osaka’da çalıştığı petrol ve gaz şirketinden sağlayan Maeno, genç yaşta olmasına rağmen Arapça, İngilizce ve Japonca’yı aktif olarak kullanabilmesi hasebiyle sadece Japonya’da değil, tüm dünyada hidayet arayışı içerisinde olanlar ve yeni mühtedilerin kendisine çokça başvurduğu bir isim.

1975 doğumlu olan Maeno Naoki, 13-14 yaşlarında benliğinin farkına varmasıyla, kim olduğu, ve insanın yaratılış amacı hakkında sorular sormaya başlar. Bu soruları onu farklı dinleri araştırmaya yönlendirir. Ailesinde ve yakın çevresinde dindar bir birey olmamasına rağmen, yaşadığı kültürün de etkisiyle Budist keşişlerin, insanın yaratılış amacına en uygun şekliyle yaşadıkları kanaati hasıl olur kendisinde. Keşiş olarak dünya hayatından uzaklaşmak istese de, henüz çok genç olması sebebiyle annesi buna müsade etmez ve en azından liseyi bitirene kadar arayışına devam etmesi konusunda ısrarcı olur.

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