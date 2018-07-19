Dünya Sıra dışı bir hidayet öyküsü
ASYA

Sıra dışı bir hidayet öyküsü

Mühtedî âlim Ahmed Maeno; İslam’ın her toplum ve bireydeki güzellikleri ortaya çıkardığına, onları tekdüze hale getirmediğine güzel bir örnek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısırlı bir arkadaşının ailesi vesilesiyle İslam'a ısınan Ahmed Maeno ihitida ettikten sonra hayatını İslam'ı anlatmaya adamıştır
Mısırlı bir arkadaşının ailesi vesilesiyle İslam'a ısınan Ahmed Maeno ihitida ettikten sonra hayatını İslam'ı anlatmaya adamıştır

Kendi ifadesiyle, hiç beklemedeği bir zamanda, hâlihazırda tanıdığını sandığı bir din ile yeninden tanışmış ve hidayate ermiş bir isim Ahmed Maeno. Müslüman olduktan sonra Osaka Universitesi, “Yabancı Diller ve Kültürler” bölümünü bitirip, İslami ilimler tahsili için Şam’a gider. Şu anda, aktif olarak Nagoya Camii’nde, farklı yaş gruplarına çeşitli seviyelerde dersler vermekte, İslam’ı anlatmak için çeşitli seminer ve konferanslara katılmaktadır. Geçimini Osaka’da çalıştığı petrol ve gaz şirketinden sağlayan Maeno, genç yaşta olmasına rağmen Arapça, İngilizce ve Japonca’yı aktif olarak kullanabilmesi hasebiyle sadece Japonya’da değil, tüm dünyada hidayet arayışı içerisinde olanlar ve yeni mühtedilerin kendisine çokça başvurduğu bir isim.

1975 doğumlu olan Maeno Naoki, 13-14 yaşlarında benliğinin farkına varmasıyla, kim olduğu, ve insanın yaratılış amacı hakkında sorular sormaya başlar. Bu soruları onu farklı dinleri araştırmaya yönlendirir. Ailesinde ve yakın çevresinde dindar bir birey olmamasına rağmen, yaşadığı kültürün de etkisiyle Budist keşişlerin, insanın yaratılış amacına en uygun şekliyle yaşadıkları kanaati hasıl olur kendisinde. Keşiş olarak dünya hayatından uzaklaşmak istese de, henüz çok genç olması sebebiyle annesi buna müsade etmez ve en azından liseyi bitirene kadar arayışına devam etmesi konusunda ısrarcı olur.

Devamını okumak için 👇 👇 👇

https://www.gzt.com/mecra/sira...

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.