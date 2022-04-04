Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic seçimi kazandığını duyurdu

Hayat

Genç tekvandocuların hedefi olimpiyat

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetenek taramasıyla tekvandoya başlayan gençlerin hedefi büyük. Yaşları 6 ile 22 arasında değişen 60 yetenek, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor. Tekvandoyu çok seven Betül Ece (6) ve Edanur Özalp (8) kardeşlerin gözü altın madalyada. İlkokul 4.sınıf öğrencisi Mehmet Altun’un hayali ise ağır siklette olimpiyatlara katılmak.