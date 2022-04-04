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Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic seçimi kazandığını duyurdu
AVRUPA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic seçimi kazandığını duyurdu

Sırbistan’da dün yapılan seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic seçimi kazandığını duyurdu
Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, rakiplerinden Zdravko Ponos’un yüzde 17,7, Milos Jovanovic’in yüzde 5,9, Milica Djurdjevic Stamenkovski’nin yüzde 4,5, Bosko Obradovic’in yüzde 4,4, Stojkovic'in yüzde 3,15, Branka Stamenkovic'in yüzde 2, Misa Vacic'in ise yüzde 0,9 oy aldığını bildirdi.

  • "Aleksandar Vucic - Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" liderliğindeki listenin, mecliste yaklaşık 124-125 sandalye ile oyların yüzde 44'ünü kazandığını belirten Vucic, seçimlere yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi katıldığını söyledi.

Vucic,"Halkıma müteşekkirim ve önümüzdeki süreçte çalışıp çabalayıp daha birçok şeyi başarmalıyız." ifadesini kullandı.

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