Sırbistan ordusundaki Müslüman ve Ortodoks askerler aynı çatı altında ibadet ediyor

Askerler, istedikleri zaman küçük kiliseye ya da mescide gelerek dua edebiliyor.

Balkan ülkesi Sırbistan'ın Novi Pazar şehrindeki Rifat Burdzovic Trso Kışlası'nda yer alan mescitte Müslüman askerler, küçük kilisede ise Ortodoks askerler ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Ordu bünyesindeki Müslüman ve Ortodoks askerlerin ibadetlerini eşit şartlarda yerine getirebilmeleri için 7 yıl önce inşa edilen mescit ve kilise, şehirde dinler arası hoşgörünün sembollerinden biri haline geldi.

Sırbistan ordusundaki Müslüman askerlerden Elvir Smailagic, yaptığı açıklamada, kışlada görev yapan askerler arasındaki farklılıkların, büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Müslüman askerlerin kışlada namaz kılabilecekleri bir yere sahip olmasının kendileri için çok önemine dikkati çeken Smailagic, "Sırbistan, bu ibadethaneleri inşa ederek vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmediğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

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AA Rifat Burdzovic Trso Kışlası'nda yer alan mescitte Müslüman askerler, küçük kilisede ise Ortodoks askerler ibadetlerini gerçekleştiriyor.

İbadet etmek için mescide gelen her askerin buradan manevi bir toklukla çıktığını vurgulayan Smailagic, "Bu da önündeki zor görevleri daha kolay yerine getirmesini sağlıyor." dedi.

Smailagic, Sırbistan ordusunun kapılarının ülkedeki tüm Müslümanlara açık olduğunu ve Sırbistan'ın, içinde yaşayan Müslümanların da devleti olduğunu sözlerine ekledi.

Papaz Vukovic: "Burası tüm ordu mensuplarının manevi bir sığınağı"

Rifat Burdzovic Trso Kışlası'nda papaz olarak görev yapan Vladan Vukovic ise kışlanın, tek çatı altında iki farklı dinin ibadethanesini barındırmasının Tanrı katında insanların eşit olduğunu gösterdiğini söyledi.

Askerlerin istedikleri zaman küçük kiliseye ya da mescide gelerek dua edebildiklerini dile getiren Vukovic, "Günümüzde insanlar pek çok zorluk ve stresle mücadele ediyor. Burası ise tüm Sırbistan ordusu mensuplarının manevi bir sığınağı gibi. Askerler dünyanın zorluklarıyla mücadele ederken kaybettikleri huzuru da burada bulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.