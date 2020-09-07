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Dünya Sırp lider Vucicin Beyaz Saraydaki görüntüleri tartışılıyor Fıkra gibi
AVRUPA

Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılıyor: Fıkra gibi

Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriğini eleştirirken, ABD Başkanı Trump'ın "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıkladıktan sonra Sırp liderin verdiği tepki dikkat çekti. Muhalif kanattaki Halk Partisi Genel Başkanı Vuk Jeremic, Vucic'in ABD'de imzaladığı belgenin "fıkra gibi" olduğunu savunarak, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir metne imza atıp "faka basmış" bir liderin, sonrasında karşılığında hediye kalem almakla övünmediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Vucic Beyaz Saray'da sandalyeye oturtulmuştu.
Vucic Beyaz Saray'da sandalyeye oturtulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden oldu.

DHA

ŞAŞKINLIĞI KAMERALARA YANSIDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın imza töreni sırasında "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasının ardından Vucic'in şaşkınlığının yansıdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, muhalif haber siteleri de bunu manşetlerine taşıdı.

Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ardından Vucic'in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke medyası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü.

Trump'ın açıklamasıyla şaşkına dönen Vucic, akıllara 'okumadan mı imzaladı' sorusunu getirdi
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Trump'ın açıklamasıyla şaşkına dönen Vucic, akıllara 'okumadan mı imzaladı' sorusunu getirdi
Beyaz Saray'da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıkladı. Trump'ın bu açıklaması esnasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in verdiği tepki anlaşmayı 'okumadan imzaladığı' şeklinde yorumlandı.


MADDELERE BAKMADILAR

"Direktno" isimli Sırp haber sitesinde çıkan "Kudüs mü? Ne Kudüs'ü?" başlıklı haberde, Beyaz Saray'daki görüşmelerde Sırbistan'ı temsil eden heyetin ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya da bazı maddelerin onların bilgisi dışında eklendiği ve onların da buna tepki veremediği ifade edildi.

Vucic'in Beyaz Saray'daki bir diğer eleştirilen görüntüsü ise Trump'ın karşısındaki sandalyede oturma şekli oldu. Bu görüntü de özellikle sosyal medyadaki muhalif hesaplarca eleştirildi.

"FIKRA GİBİ"

Muhalif kanattaki Halk Partisi Genel Başkanı Vuk Jeremic, Vucic'in ABD'de imzaladığı belgenin "fıkra gibi" olduğunu savunarak, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir metne imza atıp "faka basmış" bir liderin, sonrasında karşılığında hediye kalem almakla övünmediğini ifade etti.

İçeriğinde eş cinsellikten 5G teknolojisine, elçiliğin Kudüs'e taşınmasından Hizbullah'a kadar birçok madde bulunan metnin imzalanmasına dünyanın yarısının güldüğünü, diğer yarısının ise dehşete düştüğünü ileri süren Jeremic, bu metnin Sırbistan'ın zararına olduğunu savundu.

Jeremic, Sırbistan'ın elçiliğini Kudüs'e taşımasının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 numaralı kararına da aykırı olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Beyaz Saray'a uluslararası ilişkilere hakim danışman götürmemesini de eleştirdi.

Bu arada, Kosova tarafı imzaladıkları anlaşmanın metnini paylaşırken, Sırbistan'ın anlaşmaya dair detay paylaşmaması dikkat çekti. Vucic, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, anlaşma maddelerinin gizli olduğunu söyleyerek detay vermekten kaçınmıştı.

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