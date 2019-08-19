Şişeden 50 yıl önce yazılmış mektup çıktı Şişeden 50 yıl önce yazılmış mektup çıktı Alaska'da bir şişenin içinde 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu. 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazılan mektubu, avda kullanmak için odun ve çıra toplayan Tyler Ivanoff buldu. Rusça bilmeyen Ivanoff, arkadaşlarının sayesinde kime ait olduğunu öğrendiğini söyledi. Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı, daha sonra mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 10:10 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 11:12 AA