Dünya Şişeden 50 yıl önce yazılmış mektup çıktı
AMERİKA

Şişeden 50 yıl önce yazılmış mektup çıktı

Şişeden 50 yıl önce yazılmış mektup çıktı

Alaska'da bir şişenin içinde 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu. 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazılan mektubu, avda kullanmak için odun ve çıra toplayan Tyler Ivanoff buldu. Rusça bilmeyen Ivanoff, arkadaşlarının sayesinde kime ait olduğunu öğrendiğini söyledi. Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı, daha sonra mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı.

Haber Merkezi AA
1969'da yazılmış mektup şişenin içinden çıktı.
1969'da yazılmış mektup şişenin içinden çıktı.

ABD'nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu.

  • Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.

Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı "Russia-1" mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı.

Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.

Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko'nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

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