Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırlar nedeniyle tüm dünyaya çağrıda bulundu.

İdlib’de sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu aktaran Kınık, bir katliamın yaşandığını söyledi. Çocukların, kadınların ve elinde silah olmayan masum sığınmacıların katledildiğini anlatan Kınık, “Hedef gözetilerek sivil alanlar bombalanıyor. İdlib’in en yoğun yerleşim yerlerine havadan varil bombaları atılıyor. Bu açık bir savaş suçu. Bu insanların bu bölgelerden sürülmesi için işleniyor. Bu dünyanın ve uluslararası hukukun kabul edebileceği bir şey değil.” diye konuştu.

“Savaşlar olmasın.” diye kurulmuş Birleşmiş Milletlerin (BM) buna ilişkin kınama dahi yayımlayamadığını vurgulayan Kınık, katliamlara “dur” denilemediğini belirtti.

ÇOK HIZLI HAREKET EDİLMELİ

Kınık, İdlib’e sığınmış 4,5 milyon kişinin uluslararası koruma da alamadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bir katliam korkusu yayılmaya çalışılıyor. Bu, ciddi bir nüfus hareketine dönüşüyor. Bu nüfus hareketinin ve katliam korkusunun yol açacağı, tetikleyeceği başka sıkıntılar olacaktır. Bu, sadece bölge ve Türkiye ile de alakalı değil, Avrupa’ya da yansıyacak büyük bir sıkıntı olacaktır. Dünyanın çok hızlı harekete geçmesi gerekiyor bu konuda.”

İdlib’de her an, her yerden saldırının gelebileceği bir ortam bulunduğunu ifade eden Kınık, Türk Kızılay personelinin bu duruma karşı tetikte olduğunu söyledi.

DÜNYAYA İDLİB ÇAĞRISI

Kınık, insani yardım faaliyetlerini, saldırılara rağmen ellerinden geldiği kadar aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi. Dünyaya çağrıda bulunan Kınık, “Bu bölgede bulunan sivil insanların kaçabilecek yerleri kalmadı. Dolayısıyla bir taraftan rejimin, diğer taraftan silahlı muhalif grupların arasına sıkışmış bu masum sivillerin uluslararası sistem tarafından korunması gerekiyor. Türkiye olarak biz elimizden geldiği kadar bu insanlara içeride yardım etmeye çalışıyoruz ancak uluslararası sistemin harekete geçmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM YAĞIYOR

İdlib’e düzenlenen saldırılar son günlerde hız kazandı. Esed ve Rusya sivillerin yaşadığı bölgeleri uçaklarla vuruyor. Son 24 saatte hava saldırılarından ölenlerin sayısı 30’u geçti. Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve müttefiki Rusya, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne sahur saatinden itibaren düzenledikleri hava saldırılarında 13 sivilin ölümüne, çok sayıda sivilin yaralanmasına sebep oldu. Esed rejimi ile Rusya, sahur vaktinden itibaren “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Abidin, Şeyh Mustafa, Serce, El Bara, el Habit, İhsem, Sermin ce Ureynine köyleri ile Hama’nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı.

SAHURDA HAVA SALDIRISI

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında El Bara’da 3, El Habit’da 3 ve Serce köyünde 7 olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı. Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin önceki akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 20’den 33’e çıktı. Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

24 sağlık tesisi vuruldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yaklaşık bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını açıkladı. SNHR, yayımladığı raporda, Esed rejimi ve Rusya’nın 26 Nisan-24 Mayıs tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 24 sağlık merkezine toplam 29 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

RUSLAR 8 MERKEZİ BOMBALADI

Ağın raporunda, rejim güçlerinin aynı dönemdeki saldırılarında İdlib’de 9, Hama’da 5 ve Halep’te 1 olmak üzere toplam 15 kez sağlık merkezlerini hedef aldığı, Rusya’nın ise söz konusu sürede İdlib’de 6, Hama’da ise 8 kez olmak üzere sağlık merkezlerine toplam 14 saldırı düzenlediği bilgisine yer verildi. Rapora göre, söz konusu saldırılar sonucu 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Eylül 2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye’de uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarından sağlık merkezlerini korumak için kurduğu mekanizmaya kayıtlı 6 sağlık merkezinin, rejim ve Rusya’nın saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

