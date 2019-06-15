Dünya Slovakyanın ilk kadın Cumhurbaşkanı göreve başladı
AVRUPA

Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı göreve başladı

Slovakya'da mart ayında Cumhurbaşkanı seçilen Zuzana Caputova yemin ederek, yeni görevine başladı.

Haber Merkezi AA
Zuzana Caputova
Zuzana Caputova

Slovakya'da mart ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 58 oy alarak kazanan avukat Zuzana Caputova, yemin ederek, eski Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'dan görevi devraldı.

Ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Caputova, aynı zamanda Slovakya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu.

Caputova, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Slovak halkının Çekya'dan ayrılmasının ardından çok ciddi başarılar ortaya koyduğuna değinerek, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Şengen bölgesine katılımı, işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş gibi unsurların bu başarılar arasında sayılabileceğini söyledi.

  • Slovakyalı genç gazeteci ve nişanlısının öldürülmesini takip eden süreçte ülke vatandaşlarının güçlü demokrasi adına önemli bir duruş sergilediklerini kaydeden Caputova, AB'ye katılan son ülkeler arasında avro para birimini kullanmaya başlayan tek ülkenin Slovakya olduğununu vurguladı.

Caputova, "Anayasal yemin ederek, kamu hizmetinin tüm taahhüt ve yükümlülüklerini üstleniyorum. Yönetmeye gelmedim, vatandaşlar, sakinler, Slovakya'ya hizmet etmeye geldim. Slovakya'da yaşayan Slovak milletinin, ulusal azınlıkların ve etnik grupların refahına hizmet edeceğim." dedi.

Caputova, Slovakya'da martta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda aldığı yüzde 58 oy oranıyla kazanmıştı.

Çekya'dan 1993'te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya'da cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor.

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