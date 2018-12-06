Brüksel’de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya’ya yönelik sert açıklamalar yapılması ve ABD’nin, Moskova’ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’na uyması için 60 günlük ültimatom vermesinin ardından Avrupa Birliği’ni (AB) yeni soğuk savaş korkusu sardı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, dün NATO-Rusya restleşmesine ilişkin yaptığı açıklama Brüksel’deki endişeyi gözler önüne serdi. Mogherini, ABD’nin 60 gün içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’ndan çekilme tehdidine ilişkin, “Avrupa’nın küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz” dedi.

Mogherini

GARANTİ BOZULMASIN

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturumları öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini’nin, “INF, 30 yıldır Avrupa topraklarında barış ve güvenliği garanti altına almıştır. Tam olarak uygulanması gerekiyor. Biz, kendi adımıza anlaşmanın korunması için elimizden geleni yapacağız. Avrupa’nın, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi yeniden küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

SİLAHLANMA YARIŞI UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün bir açıklama yaparak, Washington’u silahlanma yarışı konusunda uyardı. Putin, ABD’nin INF’den çekilerek orta menzilli silahlar geliştirmesi halinde Rusya’nın da aynısını yapacağını ifade etti. ABD’nin 2002 yılında uluslararası güvenliğin köşe taşlarından biri olarak kabul edilen Anti Balistik Füze Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekildiğini anımsatan Putin, “Üstelik hiç utanmadan, sakin bir şekilde çekildiler. Aslında bugün de aynısı oluyor ancak bence düşünülmemiş olan bu adımlarını başkasının üzerine yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

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1987’de imzalanan INF Anlaşması Soğuk Savaş’ın dönüm noktalarından biriydi.

KARŞI TEDBİRLER ALIRIZ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov da, dün yaptığı açıklamayla, ABD üslerini barındıran Avrupa ülkelerini üstü kapalı tehdit etti. Gerasimov, INF anlaşmasının ortadan kalkması halinde, ABD’ye ait orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandıran ülkelere yönelik karşı tedbirler geliştireceklerini açıkladı. Rus Genelkurmay Başkanı, Rusya sınırlarında kesintisiz bir radar sitemi kurduklarını ve her türlü balistik füzeyi tespit etme yeteneğine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Çin: Menfi sonuçlar doğurur

ABD’nin Rusya’ya yönelik 60 günlük ültimatomu karşısında Moskova’ya destek Pekin’den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, “Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmek menfi sonuçlara yol açacaktır” dedi. Çinli sözcü, “Onlarca yıldır uygulamadaki anlaşma, uluslararası ilişkilerin kolayca yürütülmesinde, küresel stratejik denge ve istikrarın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır” ifadesini kullandı.

NATO şoku

NATO üyesi 29 devletin bir araya geldiği ve iki gün süren Brüksel zirvesinde Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ‘esasa ilişkin ihlal ettiği’ açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’ya, INF Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, “ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır” demişti.