Son 24 saatte 43 kişi daha öldü: Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı. Çin'de toplamda koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 213'e yükseldi.

Haber Merkezi 31 Ocak 2020, 07:48 Son Güncelleme: 31 Ocak 2020, 07:55 AA