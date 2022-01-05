Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor!



Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/V0OpryhvMy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2022

DÜNYA Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi