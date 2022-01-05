Dünya Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika... Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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