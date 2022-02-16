Son Osmanlı diplomatına yeni mezar: TİKA yaptırdı

TİKA, Güney Afrika’da görevi başında İngilizler tarafından esir alınan ve 1916’da Johannesburg’da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey için yeni mezar yaptırdı.

Johannesburg’daki Braamfontein kabristanlığındaki mezarın açıIışına, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in torunu Mignon Juliette Gatcke, TİKA Güney Afrika Koordinatörü Abdülkadir Abukan, Büyükelçilik görevlileri ve Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda Güney Afrikalı Müslüman katıldı.

106. YILDÖNÜMÜNE YETİŞTİ

Büyükelçi Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in, 11 yıl önce FETÖ tarafından, örgüte ait bir camiye nakledilen naaşını, 18 Ocak’ta Braamfontein’daki gerçek mezarına geri defnettiklerini belirterek, “Aradan geçen neredeyse bir aylık süreçte TİKA fonlarıyla yeni bir mezar yeri yaptırıldı” dedi. Kandaş, Mehmet Remzi Bey’in vefatının 106. yıl dönümüne yetiştirilen yeni mezar yerinin aslına sadık kalınarak yaptırıldığını kaydetti.

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Görevi sırasında İngilizlerce hukuksuz şekilde gözaltına alınan Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey’in naaşı 11 yıl önce FETÖ’cülere ait bir cami bahçesine gömülmüştü.

ASLINA UYGUN RESTORE

Mezarın yapımını üstlenen TİKA’nın Güney Afrika Koordinatörü Abukan ise, orijinal mezar yerinin ve mezar taşının 11 yıl önceki nakil sırasında tahrip edildiğine dikkati çekerek, tahrip edilen mezar taşının üzerindeki okunmaz halde bulunan Arapça yazıların da Türk kaligraf Refik Çarıkçı tarafından aslına uygun restore edildiğini belirtti.

MİNNET DUYUYORUZ

Mehmet Remzi Bey’in torunu Gatcke de, dedesinin naaşının gerçek mezarına taşınmasında ve mezar yerini yaptırılmasında emeği geçen Türk yetkililere minnet duyduğunu ifade etti. Gatcke, dedesinin yeni kabrinin çok güzel göründüğü dile getirerek, “Özellikle bu kadar güzel bir mezar yerinin 3 hafta içinde tamamlanması benim için oldukça etkileyici oldu” ifadesini kullandı.

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