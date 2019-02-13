Dünya Soros Şuursuzluktan uyanmazlarsa AB çöker
AVRUPA

​Soros: Şuursuzluktan uyanmazlarsa AB çöker​

Soros: Şuursuzluktan uyanmazlarsa AB çöker

ABD'li finans spekülatörü Soros, AB'nin şimdi kurtarılmaması halinde, sonunun Sovyetler Birliği gibi olacağını söyleyerek, "Avrupa yanlısı çoğunluk şuursuzluktan uyanmazsa birlik dağılır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Geoge Soros
Geoge Soros

Avrupa Birliği'nin (AB) şimdi kurtarılmaması halinde sonunun Sovyetler Birliği gibi olacağını öne süren meşum spekülatör, İngilrete'yi de Brexit'in gelecek on yıllar boyunca ülkenin kaderini belirleyen an olarak kalacağı konusunda uyardı.

ABD'li finans spekülatörü George Soros, iş aleminin web sitesi MarketWatch için kaleme aldığı makalede, 'Avrupa Birliği (AB) yanlısı çoğunluğa şuursuzluktan derhal uyanma' çağrısı yaptı.

Britanya'nın AB'den çıkış (Brexit) sürecini akamete uğratmaya da çalışmış olan Soros, 'AB yanlısı çoğunluk çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB'nin tarih sahnesinden silineceği' öngörüsünde bulundu.

'İnsanlar kurtarmak için bir şey yapmazsa, AB'nin sonunun 1991'de çöken Sovyetler Birliği gibi olacağı' benzetmesini yapan mülti milyarder yatırımcı, şöyle yazdı:

Devrimci bir andan geçtiğimizi, çok geniş çaplı ihtimaller ile karşı karşıya olduğumuz için nihai sonucun son derece belirsiz olduğunu ne liderlerimiz ne de sade vatandaşlar anlar gözüküyor.

Mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin kıtanın geleceği açısından belirleyici olacağı, AB karşıtı partilerin açık ara galip geleceği tahmininde bulunan Soros, Brexit'e muhalefetini tekrarladı. Britanya'nın gelecek ay gerçekleşmesi planlanan AB üyeliğinden çıkışının, gelecek on yıllar boyunca ülkenin gidişatını belirleyen an olarak kalacağını dile getirdi.

Birleşik Krallık'ta da köhnemiş parti yapılarının olduğunu ve bunların halkın iradesinin kendisini gerektiği gibi ifade etmesini engellediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Durum o kadar karmaşık ki, Britanyalıların çoğu 'olsun, bitsin, kurtulalım' istiyor, oysa bu, gelecek on yıllar boyunca ülkenin kaderini belirleyecek bir an olacak."

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Her küresel çapta komplonun bir yerinden adı çıkan spekülatör, küresel liberal davaların savuncusu ve ABD'de Demokrat Parti'nin başsponsoru olduğu kadar Brexit karşıtı kampanyaya da yüz binlerce sterlin döktü.

Bu yüzden sağcı kesimler tarafından da sevilmeyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın komplo teorilerinin ayrılmaz parçası haline gelen Soros'un serveti, organizasyonlarında önemli rol üstlenen Açık Toplum Vakfı'na yaptıüı 18 milyar dolarlık bağışın ardından 8 milyar dolara indi.

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