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Dünya Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
AVRUPA

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda Srebrenitsa’da katledilen insanların kayıp bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor. Savaşta öldürülen 2 soykırım kurbanının daha kimliği belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
Hatice Mehmedoviç.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, 1995’te Srebrenitsa’da öldürülen 2 Müslüman Boşnak'ın kimliğinin yapılan DNA analizi sonucu tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kimliği belirlenen kişilerin "1995 Srebrenitsa Soykırımı" kurbanları arasında olduğu ifade edildi.

DNA analizi ve aile üyelerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, Potoçari’de kaybolan 1941 doğumlu Mehmed İbrahimovic ile 1977 doğumlu Nermin Kaljevic olduğu, İbrahimovic’in kemiklerinin 2008’de, Kaljevic’in kemiklerinin ise 2001’de bulunduğu aktarıldı.

Kurbanların ailelerinin, 11 Temmuz’da Potoçari’de düzenlenecek cenaze töreni için onay verdiği kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Srebrenitsa'da Sırp güçlerince öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının, daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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