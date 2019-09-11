Stadyum yasağı yüzünden kendini yaktı

İran'da erkek kılığında stadyuma girmeye çalışırken yakalanarak tutuklanan kadın kendini yakarak hayatına son verdi.İranlı Seher Hudayari 1 Eylül'de İslam Devrim Mahkemesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Birçok İranlıyı şoke eden bu olaydan sonra İran medyası ilk kez bugün Khodayari'nin Cuma günü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
29 yaşında olan Seher Hudayari'nin 6 ay hapis cezası alabileceği belirtiliyordu.
İran'da kadınların sadece istisnai durumlarda stadyumda futbol maçı seyretmelerine izin veriliyor.