Çinli e-ticaret devi Alibaba Grubunun sahibi olduğu gazetede yayımlanan makalede Kasım Süleymani suikasti “stratejik provokasyon” ifadeleriyle değerlendirildi. Makalede, Çin’in İran’dan petrol satın alan başlıca ülkelerden biri olduğu, aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü’nde Rusya’nın yakın ortağı olduğuna dikkat çekildi. İran’ın tırmanan gerilime askeri tepki vermesi halinde, Rusya’nın bir çatışmaya sürüklenebileceği, Çin’in de böylesi bir çatışmadan kaçınmasının mümkün olmayabileceğine işaret edilen makalede, bu durumun, dünyada kaos düzeni isteyen ABD’nin küresel süper güç konumunu korumasına yardımcı olacağı iddia edildi. Makalede, Washington’un Moskova ve Tahran’a karşı tehditkar tutum sergilese de esas hedefin Pekin olduğu savunuldu. ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) son dönemde planlanan tüm savaş oyunlarında hedefin İran veya Rusya değil Çin olduğu belirtidi.

IRAK STRATEJİK ÖNEMİ HAİZ

Öte yandan Çin Komünist partisi yayın organı China Today’de de Çin’in Irak ve İran politikasına ilişkin bir haber yayınlandı. Haberde Irak’ın Çn için stratejik öneme haiz olduğu belirtildi. Gazetede görüşlerine yer verilen Çin’in eski Tahran büyükelçisi, Hua Liming, Pekin’in, Irak ve İran’da, özellikle enerji alanında denizaşırı çıkarları olduğunu vurguladı. Önceki gün Çin’in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi ziyaret etmişti. Tao, Irak ile güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetmişti. Tao’nun ziyareti ABD üslerinin kapatılmasını talep eden Irak Başbakanına destek olarak yorumlanmıştı.