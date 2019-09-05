Dünya Sudanda 39 ay sonra yeni hükümet kuruldu
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Sudan'da 39 ay sonra yeni hükümet kuruldu

Sudan'da 39 ay sonra yeni hükümet kuruldu

Sudan’da nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk (arşiv)
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk (arşiv)

Sudan’da nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

  • Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Kabine 20 bakandan oluşuyor

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin ardından açıklanacak.

Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Et-Tarifi İdris getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.

  • Nasreddin Abdulbari Adalet Bakanı olarak atanırken, İsa Osman Şerif Tarım Bakanlığına, Muhammed Emin Ettum Eğitim ve Öğretim Bakanlığına, Abbas Medeni Abbas Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Lina eş-Şeyh Çalışma ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Faysal Muhammed Salih Kültür ve Enformasyon Bakanlığına ve Ekrem Ali Ettum Sağlık Bakanlığına getirildi.

Yusuf Adem Federal Yönetim Bakanı olurken, Nasreddin Muferrah Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına, Yasir Abbas Su Kaynakları Bakanlığına, Adil İbrahim Enerji ve Maden Bakanlığına, Vela el-Buşi Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ömer Beşir Manis Bakanlar Kurulu İşleri Bakanlığına ve İntisar ez-Zeyn Sagıyrun da Yükseköğretim Bakanlığına atandı.

Güney Sudan'ın 2011'deki bağımsızlığı sonrası petrol gelirlerinin yüzde yetmişinden fazlasını kaybetmesiyle girdiği ekonomik kriz ve 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından askerle sivil muhalefet arasında varılan uzlaşıyla halkın ekonomik beklentilerinin bir hayli yüksek olduğu Sudan'da, ekonomist Başbakan Hamduk ve kabinesini zorlu bir süreç bekliyor.

Başbakan Hamduk, 21 Ağustos'taki yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz." demişti.

Hamduk, ekonominin yeniden inşası için ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

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Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki en üst otorite olan 6'sı sivil 5'i asker 11 üyeli Egemenlik Konseyi, ilk icraat olarak 21 Ağustos'ta ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı.

  • Egemenlik Konseyi, ülkedeki en yüksek otorite ancak Anayasal Bildiri anlaşması gereğince yürütme gücünün çoğunu yakında kabineye devredecek ve denetleme görevini üstlenecek.

Egemenlik Konseyinin kurulması, başbakanın atanması ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri

Barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer alıyor.

  • 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde Egemenlik Konseyi'ne 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

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